افتتاح أول مستشفى افتراضي بجدة بتكلفة 50 مليون ريال

افتتح في مدينة جدة أول مستشفى افتراضي، حيث يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة وصلت إلى 50 مليون ريال.

ومن المقرر أن يستقبل المستشفى التابع لأكاديمية بيتا للتدريب والتعليم 500 متدرب ومتدربة من طلاب وطالبات كليات الطب في الجامعات السعودية الخاصة والعامة، ابتداء من شهر سبتمر المقبل.

وقال نائب رئيس أكاديمية بيتا للتعليم والتدريب، الدكتور خالد بترجي، إن المستشفى يعد أول صرح متخصص لتدريب الكوادر الصحية من طلاب الطب في الجامعات السعودية العامة والخاصة، إضافة إلى تدريب الأطباء والممرضين والمتخصصين في الرعاية الصحية الأخرى.

وأضاف أن المستشفى الافتراضي يقوم، إضافة إلى تدريب الطلاب والطالبات من كليات الطب، بتنظيم الامتحانات السريرية مقننة الأهداف (OSCE) على مستوى الأقسام في كليات الطب وبرامج الزمالة المختلفة.

وأوضح أن جميع الغرف مبنية على نظام إلكتروني متكامل ومتطور لرصد وتقييم الاختبارات السريرية، ويمكن إدارته من غرفة مركزية، مفيدا بأن المستشفى يقدم درجة عالية من المرونة، مما يجعلها مثالية للدورات التدريبية والمصممة لتوفير درجة عالية من التعليم والتدريب العملي.