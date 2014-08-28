الإسكان تتحرك وتعلن "منح منازل" لـ600 ألف شخص

كشف وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ 620889 من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ 960397 من جميع مناطق المملكة.

وقال "عملت وزارة الإسكان على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية عدة، منها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، وغيرها من الجهات ذات العلاقة".

كما تضمّنت خطوات التحقق العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية, إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات، إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعياً منها لإيصال الدعم السكني لمستحقيه"، لافتاً معاليه النظر إلى أنه قد تم تحديد الطلبات غير المكتملة، وتمّت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصية إلى استيفائها، فيما يمكنهم الاستفسار وطلب المساعدة من خلال موقع البوابة أو عبر الرقم الموحد 920002431.