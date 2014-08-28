الصحة تحذر من تحصيل الرسوم على فتح الملفات

حذرت وزارة الصحة المؤسسات الصحية الخاصة من عدم تحصيل مبالغ مالية مقابل فتح الملف الطبي، مشيرة إلى تعميمها السابق الذي طالب المؤسسات الصحية الخاصة - سواء المستشفيات أو العيادات أو المجمعات الطبية - بالالتزام بالمادة (11/ 1 ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي ألزمت المؤسسة الصحية بإجراءات إدارية، من ضمنها توفير الملف والبطاقة الخاصة بالمريض.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء نتيجة لآليات مراقبة أداء القطاع الصحي الخاص التي سجلت مؤخراً قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بتحصيل مبالغ مالية – غير مستحقة نظاما – من المرضى مقابل فتح الملف الخاص بالمريض، في مخالفة صريحة للأنظمة، مما يعرض تلك المؤسسات إلى عقوبات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.