القبض على أكثر من 8 آلاف مخالف لنظام الإقامة

قبضت شرطة المنطقة الشرقية على 8536 مخالفا لنظام الإقامة والعمل خلال شهر شوال، وذلك ضمن سلسلة من الحملات الميدانية المتتالية.

وأطاحت شرطة الشرقية، أمس الأربعاء، بـ 413 مخالفا لنظام الإقامة والعمل جار استكمال الإجراءات النظامية حيال تسليمهم لجهة الاختصاص.

يذكر أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية نفذت منذ مطلع العام الجاري مسوحات ومداهمات ميدانية متعددة ومتواصلة ضمن برامج حملات تعقب وضبط المخالفين للأنظمة بمشاركة عدد من الجهات المعنية (مكتب العمل، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالبلديات)، تمكنت من خلالها من ضبط العديد من المخالفين لنظام الإقامة والعمل جرى تسليمهم لإدارة الوافدين وفقاً للتعليمات المنظمة لمثل تلك الحالات، حيث بلغ إجمالي الحالات المضبوطة لمخالفي الأنظمة منذ مطلع هذا العام، وحتى نهاية شهر شوال هو 86146 حالة أحيلت إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.