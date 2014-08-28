سحب حليب الأطفال بيوميل بلس 3 من الأسواق

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه بناء على ما ورد لمركز البلاغات بالوزارة من شكاوى بعض المواطنين من وجود مواد صلبة وحبيبات بيضاء في حليب بيوميل بلس (BIOMIL PLUS) رقم 3، فقد قامت الوزارة بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في هذا الشأن، وتم التأكد من وجود تلك الرواسب في تشغيلتين، وهما تشغيلة (BN 5959) انتهاء 12/2015م صناعة بلجيكا، وتشغيلة (BN 5960) انتهاء 12/2015م صناعة بلجيكا.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، نظرا لأن ذلك يعد عيباً تصنيعياً يتطلب سحب ذلك المنتج من الأسواق فإن الوزارة تدعو إلى التوقف عن استخدامه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه لاستعادة ثمنه حتى لو تم استخدامه جزئيا أو بشكل كامل، مشيرة إلى أنه يمكن لأصحاب المحلات التجارية ومنافذ البيع العودة إلى الوكيل التجاري للتعويض عن ذلك، مطالبة منافذ البيع بالتوقف فوراً عن بيعه، وأنها ستبدأ جولات رقابية للتأكد من خلو الأسواق ومعاقبة المخالفين.

وفي السياق ذاته أظهرت النتائج الأولية للفحص الفيزيائي والكيميائي الذي أجرته الهيئة العامة للغذاء والدواء على عينات عدة من منتج حليب الأطفال "بيوميل بلس3" (biomil plus3)، مسحوق حليب النمو "من سنة إلى 3 سنوات" بنكهة الفانيلا، عبوة وزن 400 جرام ومصنعة في بلجيكا, خلوها من أي مواد تدل على وجود مركبات غريبة غير موجودة في تركيبة الحليب الأصلية، خصوصا التكتلات التي اشتبه بتلوثها أو تأثيرها على سلامة الحليب وعدم صلاحيته للاستخدام .

وأكدت التحاليل الفيزيائية المتعلقة باختبار "الذوبانية" و "الرطوبة", مطابقة العينات للمواصفات الخاصة بالحليب ( المواصفة الخليجية )، فيما كشف اختبار التذوق والرائحة للتعرف على ماهية المواد, أن الرائحة الخاصة بها مشابهة لرائحة الفيتامينات التي تتم إضافتها للحليب .

وأثبتت التحاليل الكيميائية التي أجريت بغرض التأكد من ماهية هذه التكتلات, بعد فصلها عن بودرة الحليب ومن ثم حقنها في أجهزة التحليل المتقدمة, عدم وجود ما يدل على مركبات غريبة غير موجودة في الحليب، وهو ما يعني أن هذه المركبات غير دخيلة على الحليب, وإنما تعد من المواد المضافة من الفيتامينات والمعادن التي ربما لم يتم طحنها وخلطها مع المنتج بشكل متجانس، مما يعد عيبا تصنيعاً .

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي, أنها ألزمت الشركة المستوردة بسحب الحليب من منافذ البيع " احترازيا " للتشغيلات (BN 5959) و (BN 5960)، والمسجلة بتاريخ إنتاج 06 - 2014 , وبتاريخ انتهاء 12- 2015 , والتي وردت بلاغات بشأنها، علاوة على عدم التصرف بها إلا بعد الرجوع للهيئة، حتى يتسنى لها التأكد من مطابقتها لمتطلبات السلامة والجودة .

