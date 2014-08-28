غدا.. وبعد غد الله أعلم

من (اتيكيت) وآداب أهل الفضل في الأيام السالفة هذه الحادثة فيقال:

انه قدم زيد بن ثابت من سفر وهو العالم المشهور، فلما هم بأن يترجل عن دابته حتى خف إليه من بين مستقبليه عبد الله بن عباس، وأخذ بركابه إجلالا لعلمه، وقال: «هكذا أمرنا رسول الله أن نصنع بعلمائنا».

وهنا قال له زيد: «أرني يدك يا ابن عم رسول الله» فلما أراه إياها أخذها وقبلها وهو يقول : «وهكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا» ــ انتهى.

يا ليت بعض السادة من (أهل البيت) يقتدون بجدهم ابن عباس، فقد وقفت يوما على أحدهم وهو خارج من مربع من المرابع وهو (يشطر وينطر) على حراس مواقف السيارات، وعندما أحضروا له سيارته وقبل أن يركبها، وإذا به يحول الرصيف فجأة إلى حلبة رقص (على حبة ونص) فلما شاهدني أخذ يناديني لأشاركه، فتحاشيته كأنني لم أسمع نداءه، ودلفت سريعا في أول (تاكسي)، وتناهى لي صوته وهو يقذفني بكلمات من العيار الثقيل من الصعب أن أكتبها

وفي اليوم الثاني كان أحدهم شاهدا وخارجا من نفس المربع الذي كنا سهرانين فيه، فاتصل بي بالتلفون يسألني: كيف أنك لم ترد على السيد (فلان) بما وصمك به من نداء ؟!

فقلت له صادقا: أولا أنا خفت، وثانيا: أنا أوقر أهل البيت.

***

ذكر لي أحدهم وهو يتذمر من غباء الشغالات في المنازل قائلا: تصور يا أخي أنني بينما كنت أساعد السائق بحمل حقائب زوجتي المزمعة السفر لأهلها لنضعها في السيارة، وعندما انتهينا، فلطفا من ذهبت إلى غرفة الملابس لكي أحثها على الإسراع مخافة على أن تفوتها رحلة الطائرة، وقبل أن أدخل سمعتها وهي تقول للشغالة:

لا تنسي أن تتصلي بالتلفون وتخبريني أولا بأول عن مظاهر الحزن والأسى والشحوب الذي يظهر على وجه زوجي خلال غيابي.

فردت عليها الشغالة (الهبلا) سريعا قائلة: ولا يهمك يا (ستي)، سوف أحكي لك عن كل حاجة، حتى لو كان سعيدا وفرحانا والدنيا ما هي (سايعاه)، سوف أحكي لك عن كل ذلك.

وأردف قائلا لي: إن الشغالة ما أن تفوهت بذلك حتى انقلب (مزاج) زوجتي رأسا على عقب وما أن شاهدتني أدخل حتى قالت لي: خلاص أنا (كنسلت) الرحلة ولن أسافر.

وختم كلامه معي قائلا: عندها أصابني غم كبير، وحقد أكبر على الشغالة.

***

نصيحة لم أقلها أنا وإنما قالها غيري: أجعل من نفسك إنسانا شريفا، وتأكد أن الأوغاد في كل أنحاء العالم سوف ينقص منهم واحد، الذي هو أنت ــ انتهى.

لهذا أنا اليوم فقط شريف، أما غدا أو بعد غد فالله أعلم.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"