هل يوجد حلول بديلة بعد إيقاف أو إلغاء إجازة مولود؟

قال تعالي: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين).. إذاً لا نستطيع أن نقلل أو نغض أبصارنا عن ضرورة وأهمية ملازمة الأم لطفلها على الأقل في سنته الأولى، مما يؤثر عليه وعلى جميع جوانب حياته سواء كانت النفسية أو السلوكية أو الأسرية أو الاجتماعية مستقبلا، حيث إن رعاية الطفل والعناية به بشكل عام لا تستطيع أي يد أن تعوض يد وأحضان الأم الحانية .

إن النظرة الثاقبة والحكيمة بإقرار إجازة رعاية مولود تتماشى علمياً مع أهمية وجود الأم لصيقة لطفلها في هذه الفترة، وكان المأمول دراسة وتقنين بعض الثغرات البسيطة به، ولكن ما أكده المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي أن الوزارة قررت إيقاف إجازة رعاية المولود للمعلمات، والإداريات، وكافة الطاقم التعليمي التابع للإدارة.

أحدث موجة غضب عارمة وقلق الكثير ممن هم متضررون منه، وبالذات أنه كان بصفة مفاجئة وعلى بداية العام الدراسي، ومتزامناً مع ظروف شح وغلاء الخادمات أدى إلى إحباط كثير من المعلمات وإلى شلل في التفكير المؤقت وأصبح السخط هو السائد والمنتشر في جميع المواقع الاجتماعية حتى إنهم استحدثوا وسماً في تويتر وسمي بـ# إلغاء إجازة رعاية مولود، ولكن من واقع خبرتي الإدارية يمكن أن أتفهم مع الإداري في مسألة عدم تواجد الموظفة، لأنه قد يؤدي إلى إرباك العمل، في المقابل يمكننا التفكير بإيجاد بدائل عملية وممكنة قد تكون هي الحل الذي يرضي الطرفين ولا يخل بهدفنا الأساسي، وهو أن تتواجد الأم مع وليدها أطول فترة ممكنة، ومنها توفير حاضنات في جميع المرافق التي تعمل بها المرأة، يقوم عليها متخصصات سعوديات. يمكن أيضا النظر بإمكانية تطبيق نظام نصف الدوام وبراتب يكفي احتياجاتها، وأنا متأكدة بأن هناك من هو أكثر منا خبرة إدارية في وضع حلول وبدائل مناسبة.

ولكن أحب أن أختم وأنا أم لأطفال يحتاجون إلى رعايتي المباشرة، أنه ليس من السهل على الموظفة أن تأخذ قرار إجازة رعاية مولود بربع راتبها الأساسي إلا أنها وقعت بين إحساسها بواجبها تجاه وليدها، وبين أن تتنازل عن 75% من راتبها الذي هو عصب الحياة لها وما عليها من التزامات وارتباطات مالية.

استشاري طب الأسرة - كلية طب - جامعة الملك سعود

خاص "العربية.نت"