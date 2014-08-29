أحوال تعليم الطلاب بالمدارس الحكومية في 2014

كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن أحوال تعليم الطلاب في المدارس، بعودتهم إلى المقاعد الدراسة يوم الأحد المقبل.

وتناول وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد بن غياض الغياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" تلك الأحوال، حيث ذكر أن أعداد الطلاب تجاوزت 5 ملايين طالب، ويقابل ذلك نحو نصف مليون معلم، سيتولون مهمة تعليمهم.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم وفّرت حالياً تجهيزات التعليم الإلكتروني في معظم مدارس التعليم في المملكة، ليستطيع المعلم أن يستخدم التقنية الحديثة في التدريس. مشيراً إلى أن الوزارة طبعت كتب التعليم العام على عدد الطلاب والطالبات، وتعمل في بعض مناهجها على تطبيق طرق التعليم التي تتبع سلاسل التعليم العالمية خاصة في مجال: الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي.

وأشار إلى أنه تم تزويد إدارات التربية والتعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بجميع المقررات الدراسية، لتوزع على مدارس مراحل التعليم العام للبنين والبنات، والتربية الخاصة، وتعليم الكبار والكبيرات، كما عملت الوزارة على طباعة المقررات المدرسية التي تُدرس في التعليم العام للمكفوفين بطريقة برايل.

ولفت الغياض إلى أنه بلغ إجمالي المشروعات الجديدة التي استلمتها وزارة التربية والتعليم وفقاً لإحصائيات هذا العام (340) مشروعاً، وعدد عمليات التأهيل الجديدة لمدارسها (496) عملية، بينما بلغ عدد المدارس المحدّثة (219) مدرسة، مع الاستغناء عن (217) مدرسة مستأجرة، وتشغيل (532) مدرسة جديدة.

وأوضح أن الطلاب وزعوا على مرحلة رياض الأطفال بواقع (182.556) طالبا وطالبة، و(2.57.334) طالبا وطالبة في المرحلة الابتدائية، و(1.230.557) طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة، و(1.214.084) طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية، و(24.751) طالباً وطالبة في التربية الخاصة، إضافة إلى (51.903) طلاب وطالبات في برنامج تعليم الكبار.

وأشار إلى أن (525.615) معلماً ومعلمة، سيكونون في استقبال الطلبة والطالبات في عامهم الدراسي الجديد منهم (245842) معلما، و(300750) معلمة، موزعين على (18.710) مدارس للبنات و(16.039) مدرسة للبنين، إضافة إلى ما تم الإعلان عنه مؤخراً من تعيين (2241) معلماً و( 3568) معلمة من الجامعيين والجامعيات، يجري الآن إنهاء مسوغات تعيينهم.