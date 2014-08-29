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الشروط السعودية لإقامة علاقة تعاون مع إيران

المصدر: الرياض - قناة العربية
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خصّ مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالله بن معلمي "العربية" لكشف الشروط السعودية لإقامة علاقة تعاون مع إيران.

وقال المعلمي خلال استضافته في برنامج الشارع الدبلوماسي، الذي يقدمه الزميل طلال الحاج، إن السعودية ترحب دائماً بعلاقة تعاون مع إيران، وهي محل "تقدير لدينا، لأنها من الدول الإسلامية الكبرى، ولكن هذه الخطوة تكون ضمن إطار".

وأضاف "أهلا وسهلاً بإيران إذا كان لها دور إيجابي في المنطقة، من دون أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

كما تحدث المعلمي خلال البرنامج عن نظام الأسد، وألمح إلى أنه يمارس العنف ضد الشعب السوري مثل تنظيم داعش، وتطرق أيضاً إلى موقف المملكة حيال القضية الفلسطينية.

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