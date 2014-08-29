إصابة 6 أشخاص بعد حريق ضخم اندلع بمشروع لتوسعة الحرم

نجحت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق ضخم اندلع بعد ظهر اليوم الجمعة في إحدى مشاريع توسعة الحرم المكي، نتج عنه إصابة ستة أشخاص.

وقال الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان في بيان صحافي " أنه ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في تمام الساعة 13:52من بعد ظهر اليوم الجمعة بلاغ عن حادث حريق بمشروع توسعة الحرم المكي الشريف".

وأضاف " تم على الفور تحريك فرق الإطفاء والإنقاذ تدعمها صهاريج المياه وسيارتي السنوركل والسلالم مع تمرير البلاغ للجهات المعنية ، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح ان الحريق نشب في شدات خشبية محمولة على سقالات معدنية تابعه لمبنى خدمات تحت الإنشاء يقع ضمن امتداد مشروع الطريق الدائري الأول الواقع بمنطقة الغزه والمكون من ثلاثة ادوار ، كان الاشتعال في الشدات الخشبية لسقف الدور الثالث ضمن أبعاد تقدر بحوالي 60 * 80 م عملت فرق الإنقاذ على إخلاء منطقة الحادث بينما عمدت فرق الإطفاء على مكافحة الحريق من ثلاث اتجاهات الشمالية والغربية والشرقية عن طريق الفروع مستخدمة مادة الرغاوي كما استخدمت سيارة السلالم في عمليات الإطفاء".

وأضاف " ومع عمليات الإطفاء ولطبيعة المادة المحترقة تزايد ارتفاع سحب الدخان في المنطقة، نتج عن الحادث ست إصابات تم إسعافهم ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر وإسعاف الدفاع المدني إلى المستشفى ".