بالفيديو..لحظة انفجار خزان غاز في وجه شخص

أظهر فيديو حصلت عليه "العربية.نت"، انفجار خزان غاز في وجه شخص، بعد صعوده إلى أعلى الخزان لفتح بابه.

ويتزامن مع ذلك تأكيدات أن ذلك الشخص، ضمن القتلى الستة، الذين قضوا حياتهم إثر انفجار خزان الغاز في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وكان بيان صادر من إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة قد أوضح أنه "في تمام الساعة 9:13 من صباح يوم الثلاثاء، وقع انفجار بأحد خزانات الغاز البترولي المسال أثناء أعمال الصيانة والاختبارات الفنية من قبل شركة بن لادن المشغلة لموقع خزان الغاز البترولي المسال وشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" والذي كان مغلقا لأعمال صيانة الخزانات والواقعة في منطقة الخدمات بحرم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة ما أدى إلى اشتعال النار بمبنى الخزانات وتضرر المنطقة المحيطة".

وأضاف البيان: "نتج عن الحادث وفاة 6 أشخاص إضافة إلى تضرر بعض المركبات في المنطقة المحيطة بالموقع فيما لم يتم تسجيل أي إصابات".

