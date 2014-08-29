رهان يقتل شخصاً

شهدت مدينة الجبيل، ليل أمس، واقعة رهان أدت إلى مقتل شخص، ونجاة آخر. وتعود التفاصيل إلى أن شابين دخلا رهاناً، وهو السباحة ليلاً في بحر الخليج بشاطئ النخيل، وأخذهما حماس السباحة إلى منطقة عميقة من البحر، وعند شعور أحدهما بالخطر عاد إلى الشاطئ، بينما الآخر واصل السباحة ليتوه في عمق البحر، ليتضح بعد ساعات أنه غرق.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود للمنطقة الشرقية العميد البحري خالد بن خليفه العرقوبي في بيان له "أنه في تمام الساعة الثانية عشرة مساء من ليلة الجمعة تم تلقي بلاغ يفيد بوجود حالة غرق لشاب سعودي في شاطئ النخيل في الجبيل، حيث كان شابان يسبحان في منتصف الليل حتى وصلا إلى المنطقة العميقة المحددة بعلامات متصلة تدل على أن ما بعدها منطقة عميقة غير صالحة السباحة أحدهما رجع إلى الساحل، أما الآخر تجاوزها إلى المنطقة العميقة ولم يستطع العودة واختفى داخل البحر".

وأضاف" هرعت فرق البحث والإنقاذ والغواصين للبحث عنه وكانت الرؤيا داخل البحر بسبب الظلام سيئة جداً حتى تم العثور عليه بعد ساعات من البحث متوفى غرقاً، وتم انتشاله من البحر من قبل غواصي وحدة البحث".