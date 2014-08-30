الرياض.. تحفيز المعلمين برسائل نصية

بثت الإدارة العامة للتربية والتعليمة بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الإعلام التربوي عدة رسائل تحفيزية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ورسائل الـ ( sms ) تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي .

وتضمنت الرسالة حث الجميع لبذل الجهد لانطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم الرياض في قطاع البنين علي بن محمد الغامدي أن الرسائل اشتملت على عبارات تحفيزية متنوعة للمعلمين لبذل الجهد لانطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد , مثنية على الجهود المميزة و التي بذلوها خلال العام الماضي حاثة إياهم على مواصلة التميز والإبداع في أداء رسالتهم في تعليم أبنائنا الطلاب والطالبات لبناء مستقبل مشرق لوطننا ، وكذلك رسائل لأولياء الأمور أكدت فيها على دورهم الرئيسي في متابعة أبنائهم وانضباطهم من أول يوم دراسي من خلال الاهتمام والمتابعة وهو ما سيحقق لهم التفوق والنجاح إضافة إلى رسائل ترحيبية للطلاب والطالبات بعودتهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي .

وبين الغامدي أن الرسائل التي تم بثها أكثر من نصف مليون رسالة من خلال حساب الإدارة في تويتر وحساب وزارة التربية والتعليم وخدمة الواتس أب ورسائل الـ ( sms ) .