القبض على عصابة أجرمت في الشمال

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من القبض على ثلاثة أفراد من عصابة تتكون من ستة أشخاص أكدت الاستدلالات ضلوعهم بارتكاب سرقات منازل ومحلات تجارية وسيارات وتجاوزت أعمالهم الإجرامية إلى مناطق أخرى.

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الحدود الشمالية العميد الدكتور عويد بن مهدي العنزي ضبط العصابة الإجرامية وبحوزتهم كمية متنوعة من المخدرات والأسلحة وذخيرة ومبالغ مالية من فئات متنوعة وأجهزة كهربائية وجوالات متنوعة ومحافظ ومتعلقات أخرى كلها مسروقة وآلات وأدوات تستخدم في التكسير وفتح الأبواب، مشيراً إلى مقاومة تلك العصابة وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن، ولم يسفر ذلك عن أي إصابة بين رجال الأمن.