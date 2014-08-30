ضبط 17 منشأة سياحية بالطائف رفعت أسعارها

نفذت 7 فرق رقابية تابعة لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمحافظة الطائف جولات تفتيشية ميدانية على 214 منشأة إيواء سياحي خلال صيف العام الحالي، وضبطت خلالها 120 منشأة سياحية مخالفة "تعمل بدون ترخيص"، ورصدت الفرق الرقابية 17 منشأة سياحية تجاوزت التسعير المحدد، مع ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، وأغلقت 7 منشآت مخالفة، وجرى فصل التيار الكهربائي عنها بالتعاون مع الشركاء الممثلين في المحافظة وإدارة الشرطة وشركة الكهرباء.

وشملت الجولات الرقابية الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والمنتجعات السياحية، وباقي منشآت الإيواء السياحي داخل الطائف وضواحيها، والمواقع السياحية، ومداخل ومخارج المحافظة.

كما شملت الجولات الرقابية متابعة تسعير الوحدات السكنية التي حددتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لدور الإيواء بجميع الفئات والدرجات، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل والتصنيف المعد لهذه المنشآت، والتأكد من تراخيص شركاء الهيئة (الأمانة، الدفاع المدني) ومدى توفر الاشتراك ببرنامج شموس الأمني، وتم خلال الحملات الرقابية ضبط مخالفات متنوعة، وتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين، كما استقبلت الهيئة العامة للسياحة والآثار الملاحظات والشكاوى على قطاع الإيواء من خلال الرقم المجاني 19988، وكذلك عبر حساب الهيئة بتويتر، ونوهت بجميع المتعاونين مع الهيئة لرصد المخالفات والتبليغ عنها.

