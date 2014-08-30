11 ألف مقيم بالخارج يتقدمون بطلب السكن

أكدت وزارة الإسكان أن طلبات المتقدمين على بوابة الدعم السكني "إسكان" ممن تواجدوا خارج المملكة خلال مدة تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التقديم تعتبر "معلّقة" مؤقتاً لحين إثبات أسباب تواجدهم في الخارج، مبينة أن إجمالي المتقدمين ممن تنطبق عليهم هذه الحالة بلغ 11.311 متقدماً.

وأهابت الوزارة بالمتقدمين الذين تلقوا رسائل تفيد بعدم قبول طلباتهم بسبب الإقامة في الخارج لأكثر من 90 يوماً لأغراض العلاج والدراسة والعمل الحكومي والخاص ومرافقيهم، إثبات سبب الإقامة ورفعه من خلال أيقونة الاعتراض المتاحة في بوابة "إسكان".

ونوّهت بأن على المواطنين الذين ثبت تملكهم أو تملك أحد أفراد الأسرة لأرض ووصلتهم رسائل بهذا الشأن، تأكيد هذه المعلومة من خلال الدخول على البوابة ليصبح مستحقاً للقرض السكني.

