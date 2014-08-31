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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

التشهير بمزوّري الصكوك

طالب سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وزارة العدل بكشف أسماء الذين زوّروا صكوك الأراضي التي كشفتها الوزارة، وتزيد قيمتها على ٤٠٠ مليار ريال، مشددا على أنّه «إذا ما ارتدعوا وخافوا، فلتبيّن الوزارة أسماءهم ليكون ذلك رادعا لهم ولأمثالهم».

ولا بدّ أنّ وزارة العدل ستستجيب لمطالبة سماحة المفتي خاصة وأنّ فيه منفعة لعامّة المواطنين، وحمايتهم من المخادعين وخونة الأمانة، فالذين يزوّرون الصكوك لا يردعهم رادع عن خديعة الناس وتضليلهم والتغرير بهم، ويجب ألاّ يؤتمنوا على أيّ عمل يتعاملون به، ففضلا عن محاكمتهم بتهمة التزوير وهي تهمة جنائية عظيمة، يجب شطب سجلهم التجاري، ثمّ إنّ هذه الأراضي يجب أن تؤول إلى ملكية الدولة التي تواجه مشقة وعنتاً في الحصول على أراض لمشاريع الإسكان والمرافق الأخرى كالمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، ووجود أراض بهذه المبالغ يدعوني لأكرر ما طالبت به مرارا عن وجوب أخذ الزكاة من أصحابها، ولو فعلنا فإننا حتما سنقضي على الفقر، ونحقق العدالة الاجتماعية.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

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