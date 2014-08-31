باحثة سعودية تحمي الكنديات الحوامل

قدمت باحثة سعودية برنامجاً جديداً يمنع من انتقال الأمراض الخطيرة إلى الأجنة. وأشارت الباحثة أروى علي فيزو المبتعثة من مركز التميز البحثي لعلوم الجينوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة إلى جامعة مانيتوبا الكندية ومنحت درجة الماجستير بتقدير ممتاز إلى أهمية برنامجها لمرحلة الماجستير الذي حمل عنوان مدى اتباع الأطباء والممارسين الصحيين في تخصص النساء والولادة لتعليمات وزارة الصحة في مقاطعة مانيتوبا.

وقامت الباحثة بتطبيق بحثها العلمي على النساء الحوامل في هذه المقاطعة الكندية حيث وجدت أن ما يقارب 20 في المائة من الحوامل بين عام 2006 إلى 2011م لم تجر لهم أي فحوصات تمنع من انتقال الأمراض الخطيرة إلى الأجنة لعدم طلبها من قبل الأطباء والممارسين الصحيين بشكل رئيسي إضافة الى عوامل أخرى مرتبطة بعمر المريضة وحالتها المادية والحي السكني والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في إجراء الفحص المخبري اللازم من عدمه.

ودعت الباحثة أروى النساء السعوديات الحوامل والأطباء والطبيبات المشرفين على متابعة حملهن أهمية إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الأمراض البكتيرية والفيروسية في أول زيارة طبية للنساء الحوامل وإعادة هذه الفحوصات وفق الحاجة طوال فترة الحمل.

وعددت أروى فيزو الفحوصات المخبرية ومنها الكشف عن أمراض الإيدز والكبد الوبائي والحصبة الألمانية والزهري والسيلان والكلاميديا المتدثرة والتي تنتقل من آلام المصابة الى الجنين خلال فترة الحمل والولادة.

وأكدت الباحثة أهمية البحث العلمي الذي قدمته حيث تكمن أهميته في منع انتقال هذه الأمراض الخطيرة الى الأجنة إذا ما تم الكشف عليها مبكرا والذي سيوفر عملية التدخل الطبي المبكر وفي الوقت المناسب.

وقامت جامعة مانتيوبا الكندية بنشر بحث الباحثة أروى علي فيزو وهي حرم ثامرعبدالعزيز الانديجاني الحاصل على درجة الماجستير لاكتشافه دواء جديدا لعلاج مرضى سعار الكلاب أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز من نفس الجامعة وابن المستشار الإعلامي عبدالعزيز الانديجاني بنشر البحث على الموقع الإلكتروني للجامعة حيث أوصى المركز البحثي والمعملي التشخيصي المرجعي بمقاطعة مانتيوبا بعملية نشر البحث الذي أشرف عليه المدير الطبي الدكتور بول فان كسل والدكتور جيرد بولارد والدكتور جون وايليمنوهين بتميز الفتاة السعودية في مجال البحث العلمي.

وطالبت أروى فيزو من وزارة الصحة السعودية أهمية إصدار التعليمات المشددة من أجل قيام الأطباء والممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية بأهمية إجراء الفحوصات وزيادة الوعي الصحي لدى النساء الحوامل وتذكيرهن بإجراء هذه الفحوصات مع بداية الحمل لحماية أطفالهن من الإصابة.

