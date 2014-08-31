برنامج تدريبي لربح 288 ألف ريال

كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن تحقيق مبيعات وصلت إلى 288 ألف ريال بتدريب ما يفوق على (103) متدرب في برنامج "إمبريتك" العالمي، وذلك من خلال تكوينه لمجموعات وتحديد أفكار لكل متدرب وإقامة مشاريع يتم تنفيذها وتسويقها على أرض الواقع.

وقال المتحدث الرسمي للبنك السعودي للتسليف والادخار أحمد الجبرين إن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات الريادية للرياديين أصحاب الأفكار الاستثمارية والراغبين بإقامة مشاريع خاصة بهم من خلال التركيز على 10 مهارات تُعنى بوضع الأهداف والتخطيط والبحث عن المعلومات والفرص ومنها إيضاح الفرق بين إدارة العمل القائم بمفهومه الروتيني وبين بناء مؤسسة أساسها السعي نحو النمو المستمر، وتدعم فرص العمل بين المشاركين وتبادل المعلومات بينهم، وفحص نقاط القوة والضعف لدى المشارك وتنظيمها بشكل مدروس.

يذكر أن برنامج "إمبريتك" تابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD يطبق في 35 دولة، وتم استقطابه حصرياً ولأول مرة إلى المملكة من خلال البنك السعودي للتسليف، لتأسيس شبكة للتواصل بين الرياديين خريجي إمبريتك محلياً وعالمياً.

