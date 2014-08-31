تبوك.. إطلاق نار على ساهر

ألقت شرطة منطقة تبوك اليوم القبض على أحد المشبوهين وأصحاب السوابق بعد إطلاقه النار على أحد المركبات الخاصة بالشركة المشغلة لنظام (ساهر)، حيث تم إيقافه وإحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة المقدم خالد بن أحمد الغبان في تصريح صحافي "إن مركز شرطة النهضة بتبوك ورد إليه بلاغ من قبل أحد موظفي الشركة مفيداً أنه وأثناء قيامه بعمله ووجوده داخل المركبة الخاصة بالشركة من نوع جيب تعرض لإطلاق النار من قبل أحد المركبات أثناء مرورها بالقرب منه، من دون أن يصاب بأذى ولا يتهم أي شخص بذلك ولا يعرف رقم لوحة المركبة المطلوبة".

وأشار إلى أنه بالانتقال والمعاينة للموقع وللمركبة المستهدفة شوهد آثار طلق ناري على المركبة، وقد تم رفع الآثار المترتبة على ذلك من قبل المختصين لاتخاذ اللازم في مثل هذه الحالات .

وبين أنه جرى تكثيف البحث والتحري عن الجاني من خلال رصد المشبوهين وأصحاب السوابق حتى تم بفضل من الله وبنفس اليوم القبض على المتهم وعمره 20 عاماً وبقيادته المركبة المستخدمة وعليه جرى إيقافه .

وأفاد أنه سبق أن تم القبض على شخصين لاتهامهما بإطلاق النار على مركبة تابعة للشركة المشغلة لنظام ساهر أثناء عملها على طريق ضباء واتضح عند إجراء المعاينة اللازمة لذلك آثار النمش البارودي المنبعث من السلاح المستخدم على أحدهما وجرى إيقافهما رهن التحقيق.