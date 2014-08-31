تدشين خدمة قراءة التصاريح الآلية لحجاج الداخل

دشن مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج وبحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي، اليوم الأحد، خدمة قراءة التصاريح الآلية لحجاج الداخل، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

ويأتي تدشين هذه الخدمة في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لتنظيم التصاريح الخاصة بالحج وحملات الحج والتخفيف على المواطنين والمقيمين، إضافة إلى تطوير خدمة تمكن من تسجيل وتعريف حملات الحج في الأنظمة الآلية المستخدمة وإتاحة إصدار تصاريح الحج إلكترونياً من قبل الحملات المسجلة وتمكين الجهات الرقابية من التحقق من التصاريح المصدرة.

وتتمثل عملية تحضير الحجاج الجهات الرقابية من التحقق من تصاريح الحج وتحضيرها عن طريق استخدام عددٍ من الطرق منها جهاز قارئ الباركود، واستخدام الكاميرا، واستخدام التطبيق الخاص بالحج من خلال الإدخال اليدوي، واستخدام البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية www.moi.gov.sa .