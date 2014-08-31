جدة.. إنهاء مشكلة العمالة بمنطقة "كيلو 8"

تقوم أمانة محافظة جدة حالياً ممثلة ببلدية الجامعة الفرعية بحملة للقضاء على الأوضاع القائمة والمتكررة أسفل الجسر بمنطقة كيلو 8 بجدة من حيث تواجد العمالة السائبة والبسط العشوائية والباعة الجائلين والمتواجدين بكثرة.

ونتج عن الحملة حتى اليوم إغلاق (36) ورشة مخالفة وإشعارهم بالإخلاء الفوري نتيجة عدم تجديد رخصهم وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة على المواقع التي بدون صكوك شرعية بعد أن تم إشعار جميع الورش المخالفة بالإشعارات النظامية قبل بدء الحملة، كما تم سحب نحو (255) شاحنة ومعدة ثقيلة وآليات متواجدة أمام الورش التي لم تتجاوب مع الإشعارات النظامية بإزالة معداتهم وشاحناتهم لاستغلالهم الساحات العامة.

وقامت الأمانة بتنظيف جميع المواقع برفع (6500) طن تقريباً من مخلفات الورش، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على الورش المخالفة، ويجري العمل على إزالة وفصل عدادات الكهرباء عن الورش التي تم إشعارها بالإخلاء الفوري.

كما قامت فرق المراقبة بتنظيف أسفل الجسر بالكامل بعد أن تمت الإزالة الكلية للبسط العشوائية ومصادرة جميع البضائع التي كانت بحوزة العمالة السائبة وإتلافها.

وتعمل الأمانة حاليًا على التنسيق مع إحدى شركات التطوير العمراني لاستثمار أسفل الجسر، والتنسيق مع الإدارة العامة للطرق حيال سفلتة الأجزاء الترابية من جانبي الجسر.

