فيديو لشاحنة تقتحم مبنى تجارياً في مكة المكرمة

كشف فيديو، حصلت عليه "العربية.نت"، اقتحام شاحنة مبنى تجارياً في مكة المكرمة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ"العربية.نت" من مصادرها، فإن سائق الشاحنة لم يتمكن السيطرة على مركبته التي انحرفت عن الطريق وارتطمت بسيارة صغيرة, ثم مواصلة طريقها في عبور أرصفة الشارع واستقرارها داخل مجمع الراجحي سنتر في حي العزيزية.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث وتم استخراج سائق الشاحنة المتوفى، فيما تم إسعاف صاحب السيارة الأخرى ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإسعافات الأولية. ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.