عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

فيديو لشاحنة تقتحم مبنى تجارياً في مكة المكرمة

المصدر: مكة المكرمة - خميس الزهراني
رابط مختصر

كشف فيديو، حصلت عليه "العربية.نت"، اقتحام شاحنة مبنى تجارياً في مكة المكرمة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ"العربية.نت" من مصادرها، فإن سائق الشاحنة لم يتمكن السيطرة على مركبته التي انحرفت عن الطريق وارتطمت بسيارة صغيرة, ثم مواصلة طريقها في عبور أرصفة الشارع واستقرارها داخل مجمع الراجحي سنتر في حي العزيزية.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث وتم استخراج سائق الشاحنة المتوفى، فيما تم إسعاف صاحب السيارة الأخرى ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإسعافات الأولية. ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

كلمات دالّة

#الحادثة, #اقتحام, #وضع, #مرور, #سير, #وفاة, #اصطدام, #مكة المكرمة

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة