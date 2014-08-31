مخاتلة (ثلاث خطوات من الملك)

دعت واشنطن إلى تحالف دولي لمواجهة الإرهاب بعد أن أدرك الغرب أن الإرهاب سيصل إليه ولن يكون مقتصراً على الشرق الأوسط، بحكم أعداد مواطنيهم الملتحقين بالجماعات الجهادية، ورفعت بريطانيا درجة التحذير إلى أقصاها، وتدفق السلاح على كردستان حتى من تشيخيا.

هذه التحركات مثل صحوة النائم على ملمس السكين مستقرة على عنقه، فهل يستطيع مغالبة خصمه وإنقاذ حياته؟

منذ سبع سنوات والسعودية تنادي بتشكيل مركز دولي لمكافحة الإرهاب، يسيطر على غسل الأموال ويبني شبكة معلوماتية أمنية، إلا أن الصوت السعودي ضاع في الصدى الدولي، حتى أصبح للإرهاب رؤوس متعددة ويغري الغربيين بالدرجة ذاتها التي تجتذب العرب، مع الفارق الحاد في الأيديولوجيا والمنطلقات.

الجمعة الماضي ظهر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز غاضباً ومتألماً من التراخي الدولي في هذا الجانب، وحمّل السفراء الجدد المعتمدين لدى الرياض رسالة إلى زعمائهم ليتحركوا بسرعة ومن دون تأخير. قال الملك إن دولاً لم تتحرك حتى الآن ولا تزال صامتة، وعليها أن تساهم في التحالف، مؤكداً أن الإرهاب سيصل إلى أوروبا وأميركا في أقرب وقت في حال التهاون، فلا أحد بمنجاة من خطره، وإن بعدت أراضيه عن المركز.

الفشل العالمي في مكافحة الإرهاب ليس جديداً نتيجة عدم الاتفاق على تصنيف محدد له، ولأن بعض الدول يعتاش معنوياً من العلاقة مع أقطابه، ما يسمح لها بممارسة دور سياسي لم يكن متأتياً لولا هذه النافذة.

بريطانيا كانت النعيم لكل متشدد إسلامي حتى أصبحت أخطر مراكزهم، وبوابة نجاتهم من الملاحقة، ومن ثم ميدان عمل مثالياً استفاد من القوانين التي تدرج التشدد والإرهاب ضمن حدود حرية الرأي وتجسيد ديموقراطيتها، إلى أن أفاقت أمس لتتحول إلى زاوية ستكون فيها أقسى من كل الدول التي تسميها غير ديموقراطية.

واشنطن المترددة والنائية عن هذا الحقل اضطرت إلى الدخول بكل قوتها، بما في ذلك الملاحقة داخل سورية، بعد أن كانت حددت خطاً لضرباتها لا يتجاوز حماية حدود كردستان، هي التي تواصلت مع الإرهابيين فأطلقت عناصر طالبان في مقابل مواطنها بوساطة قطرية، كاسرة عرفاً أصيلاً بعدم فتح أي قناة مع هذه الجماعات، هي التي تحركت ثأراً لمقتل مواطنها وليس غيرة على الإنسانية وإنقاذاً للأبرياء.

السعودية هي الأنجح في مجال التصدي للإرهاب، على رغم أنها المستهدفة الأولى لكل جماعة تنشأ بحكم أن هويتها الإسلامية تطعن في شرعية أي طرح. حدد الملك ثلاث خطوات: القوة والعقل والسرعة. السرعة لإقامة حجاب حاجز يسيطر على انتشار الإرهاب وتوسعه، القوة في التعامل معه بصرامة وحسم دون تلكؤ، العقل في معالجة جذوره والسيطرة على منابعه، خصوصاً المالية التي تساعده على البقاء والنمو.

لو أن مركز مكافحة الإرهاب نشأ كما خططت ورسمت المملكة لأمكن إيجاد بند يشابه البند السابع لمعاقبة أي دولة حال احتضانها للإرهاب وتوظيفه سياسياً أو تراخيها في معالجته، ولسيطرت على أي تدفق مالي الذي وصل مستواه الآن إلى تصدير النفط إلى النظام السوري وتركيا، وكأن هذا الوجود طبيعي.

خطة التحالف التي سينقلها وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة هي ذاتها فكرة المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، إلا أن خطوة واشنطن تجيء في وقت حرج، بعد فقدان امتياز الأعوام السبعة، وربما تكون مجرد جهد مرحلي يجعل «القاعدة» منظمة ديموقراطية، ويفرد غطاء الشرعية على نظام الأسد.

رسالة خادم الحرمين الشريفين الثانية العاجلة وصلت، بقي دور الاستجابة والفعل السريع.



نقلاً عن صحيفة "الحياة"