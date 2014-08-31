25 جهة حكومية تستعرض المشاريع التنموية في عهد الملك

تستعرض 25 جهة مابين وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية أبرز المشاريع التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين، من خلال تنظيم معرض وملتقى مشروعات متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2014م ، والذي تتصدر وزارة الشؤون البلدية رعايته وتنظيمه بمشاركة عدد من الوزارات التنموية.

وقال المدير العام التنفيذي للمعرض والملتقى بوزارة الشؤون البلدية والقروية محمد الراجحي إن المعرض يتناول خبرات الوزارات والجهات المحلية والدولية في تنفيذ المشروعات الضخمة والمميزة وعرضها لآخر التقنيات المستخدمة في مجالات البناء وإدارة المشاريع في السعودية.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض والملتقى يأتي مواكباً للذكرى الـ84 لليوم الوطني للمملكة، كما أن المعرض والملتقى لهذا العام يحظى بمشاركة عالية المستوى من مختلف القطاعات الحكومية لعرض أكبر عدد ممكن من هذه المشاريع وإبراز أهميتها ومدى الاستفادة التي ستقدمها للمواطن والمقيم.

