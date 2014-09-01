عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

أخبار قرأناها قبل أن تحدث

ونقرؤها الآن، ومن المؤكّد إذا ما سارت الأمور على ما تجري عليه أن نقرأها في المستقبل، ومن هذا القبيل: سقوط طفل في بيارة مفتوحة للصرف الصحّي، سيارة تصطدم بجمل سائب في أحد الطرق السريعة ووفاة قائد السيارة وجرح اثنين من الركاب، سقطت الطفلة لمى في بئر مفتوحة ومهجورة ولم يتمّ انتشال الجثة إلاّ بعد اثني عشر يوما، وفاة معلمتين وجرح واحدة في إحدى الطرق بعد اصطدام السيارة التي تقلهنّ بسيارة أخرى، وقد وصلت سيارة الإسعاف متأخرة، هذا وقد بادر المسؤولون بتعزية أهالي الضحايا، واليوم بتاريخ 27 أغسطس الجاري قرأت هذا الخبر في صحيفة الحياة، ومفاده أنّه قبل بضعة أيام من بدء العام الدراسي الجديد أودت حادثة أليمة على طريق الرياض - القصيم السريع بحياة معلمتين وإصابة 4 أخريات أثناء استقلالهنّ حافلة باتجاه مدرستهن في محافظة الزلفي، وقال أحد شهود العيان إنّ سيارة الإسعاف وصلت بعد الحادثة بنصف ساعة، وأكّد مدير التربية والتعليم في محافظة الزلفي محمد الطريقي أنّه اطمأنّ على الحالة الصحية للمصابات، ولم يرد في الخبر أنّه قام بتعزية أهالي المعلمتين، وكما قلت سنقرأ هذا الخبر أو الأخبار الأخرى التي ذكرتها في المستقبل، ومع الأسف ليس لنا نحن الكتّاب ناهيك عن المواطنين من الأمر شيء..

نقلاً عن صحيفة "الرياض"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة