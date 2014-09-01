الرياض تطالب بتسريع إيصال المساعدات إلى غزة

رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم برئاسة ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنهى العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيداً بالدور الذي قامت به مصر ورعايتها للاتفاق.

وشدد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، الذي عانى من جرائم الحرب الإسرائيلية.

كما أكد مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الختامي لأعمال الدورة 132 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من القضايا السياسية إقليميا ودولياً، وتأكيد على مسيرة العمل الخليجي المشترك.