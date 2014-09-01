جلد متحرشي فتيات الظهران داخل المجمع

نفذت شرطة المنطقة الشرقية هذا اليوم حكم "الجلد" بحق مجموعة من الشباب، وذلك في أحد المجمعات التجارية في الظهران، والتي شهدت تحرش مجموعة من الشباب بفتيات تواجدن في المجمع مؤخراً.

وأوضحت شرطة المنطقة الشرقية في بيان أصدرته أنه إلحاقاً لما سبق التصريح عنه بشأن التصرفات غير اللائقة الصادرة عن مجموعة من الشبان تجاه عدد من الفتيات بأحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية، قبل عدة أشهر، ثم إلقاء القبض على كافة المتهمين بهذه القضية واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فقد تم مؤخراً تنفيذ الحكم الشرعي بجلد المتهمين داخل المجمع الذي شهد الواقعة بالظهران.

وأضاف البيان أنه ومن منطلق المسؤولية الأمنية؛ فإن شرطة المنطقة الشرقية تؤكد أن مثل هذه التصرفات غير اللائقة لا يمكن التغاضي عنها، وسيتم التعامل معها بحزم، كما تدعو شرطة الشرقية الشباب والفتيات إلى الالتزام بالآداب العامة واحترام تعاليم ديننا الحنيف وتقاليد هذه البلاد الطاهرة.

وتعيد "العربية.نت" عرض الفيديو لواقعة التحرش التي شهدها ذلك المجمع في بداية العام الحالي.