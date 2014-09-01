قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، سجن 17 إرهابياً لمدد تتراوح بين عامين إلى 26 عاما.

ويأتي هذا القرار بعد إدانتهم بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك, والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق، وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام, وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.