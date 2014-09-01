عودة منح المعلمات إجازة رعاية المولود

بعدما أثارت وزارة التربية والتعليم الجدل في الآونة الأخيرة، بقرارها إيقاف منح المعلمات إجازة رعاية المولود، وفهم حينها أنه تمهيد لإلغاء تلك الإجازة بشكل تام، كشفت مصادر موثقة لـ"العربية.نت" عودة منحهن تلك الإجازة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن الهدف من الإيقاف هو إعادة عملية تقنينها، وألا تكون بشكل عشوائي، والتأكد من أن منحها لا يتم سوى للمستحقات.

يأتي ذلك بعدما تسببت أنباء من وزارة التربية والتعليم حول نيتها إلغاء إجازة رعاية المولود، موجة من الانتقادات الحادة، والكثير من المطالبات يإيقاف تلك التوجه.

وكانت أخصائية طب الأسرة في جامعة الملك سعود، الدكتور أمل باجري، خصت "العربية.نت" بمقال عن ذلك الجدل، وأكدت من خلاله "أنا أم لأطفال يحتاجون إلى رعايتي المباشرة، ليس من السهل على الموظفة أن تأخذ قرار إجازة رعاية مولود بربع راتبها الأساسي، إلا أنها وقعت بين إحساسها بواجبها تجاه وليدها، وبين أن تتنازل عن 75% من راتبها الذي هو عصب الحياة لها وما عليها من التزامات وارتباطات مالية".

وأوضحت "إن النظرة الثاقبة والحكيمة بإقرار إجازة رعاية مولود تتماشى علمياً مع أهمية وجود الأم لصيقة لطفلها في هذه الفترة، وكان المأمول دراسة وتقنين بعض الثغرات البسيطة به وليس الإلغاء".