يأخذ من عمرك ويعطيني

فجعت عندما قرأت أنه في (الرصافة) في العراق، قبور الخلفاء العباسيين ومنها: قبر المهدي، وقبر الهادي، وقبر الأمين، وقبر المعتصم، وقبر الواثق، وقبر المتوكل، وقبر المنتصر، وقبر المستدين، وقبر المعتز، وقبر المهتدي، وقبر المعتمد، وقبر المعتضد، وقبر المكتفي، وقبر المقتدر، وقبر القاهر، وقبر الراضي، وقبر المتقي، وقبر المستكفي، وقبر المطيع لله، وقبر الطائع، وقبر القائم، وقبر القادر، وقبر المستظهر، وقبر المسترشد، وقبر الراشد، وقبر المتقفي، وقبر المستنجد، وقبر المستضيء، وقبر الناصر، وقبر الظاهر، وقبر المستنصر، وقبر المستعصم، وهو آخرهم، وعليه دخل التتار ببغداد بالسيف، وذبحوه بعد أيام من دخولهم، وانقطع من بغداد اسم الخلافة العباسية وذلك في سنة (1256) ميلادية.

عندها تذكرت ما تساءل عنه (أبو العلاء المعري): صاح هذي قبورنا تملأ الرحب/ فأين القبور من عهد عاد؟!

ولم أملك إزاء ذلك إلا أن أقول: اللهم أبعدني عن القبور وساكنيها، ولكنني ما إن قلت ذلك حتى فجعت أيضا عندما تذكرت أغنية (محمد عبده) القائلة: ماكو، ماكو فكه.

وإذا كان ولابد فإنني أريد فكة محمد عبده لا فكة المعري، وإن شاء الله ربي يعطيني عمر لبد، فشغفي بالحياة ليس له حدود، رغم أنها -أي الحياة- بدون شك ليست صالحة بما فيه الكفاية، فهي (عمال على بطال).

وبما أننا نتحدث عن العمر فقد قرأت في إحدى الجرائد المحلية عن شخص يدعى (خصيبان الذيابي)، ولا أستبعد أنه قريب لصديقي عشيق البنات (حجاب بن بخيت الذيابي).

فخصيبان هذا الذي يقطن في إحدى ضواحي الطائف، يدعي أنه يبلغ من العمر أكثر من (130) عاما، وعندما سأله المحرر عن السبب المهم في طول عمره، أجابه بهذا الجواب المقنع وقال: إن السبب الوحيد هو أنني لم أتزوج، والحقيقة أنني عندما قرأت حجته قلت لا شعوريا: آه فاتت عليك يا بو المشاعل، ويا ليتك عرفت هذا السبب قبل أن تبلغ سن الحلم.

ولكن هناك رجل أمريكي آخر نقض نظرية خصيبان، وهو رجل شارف على المائة من عمره رغم أنه متزوج، فقد كان (تومس برادلي) -وهذا هو اسمه- كان طوال الوقت يدخر يوميا ما معدله دولارا واحدا بدون كلل أو ملل، وعند احتفاله مع زوجته التسعينية بعيد زواجهما التاسع والخمسين، فوجئت به يلقي على الطاولة أمامها وأمام أبنائه وأحفاده بـ(17.885) دولار قائلا لها: هذه هي هديتي لك في عيد زواجنا، طبعا عانقته وقبلته زوجته، ولكنها قالت له بعد ذلك ليس هذا من محبتك لي، ولكنك أردت أن تعذبني.

وفعلا تعذبت تلك الزوجة من طول مسافات السفر للمصارف التي تقبل صرف الدولارات التي كانت كلها عبارة عن (بنسات).

عموما ما أروع (خصيبان وتوماس)، والله يسعدك أيها القارئ العزيز، ويأخذ من عمرك ويعطيني.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"