"التجارة" تستدعي 151 سيارة فورد لعطل فني

قامت شركة فورد الأمريكية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بحملة استدعاء 151 سيارة في السعودية لوجود خلل مشكلة في الساعد الأيمن، و تشمل حملة الاستدعاء الموديلات من 2012 إلى 2014 من نوع "تورس، وإم كي إس و إم كي تي، وفليكس، وإيدج، وإم كي إكس، وسيارات الأمن العام".

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنها ستقوم لاحقاً بنشر تفاصيل هذه الحملة وشرح العطل المصنعي وأرقام هياكل السيارات المتضررة و آلية التواصل مع الوكيل المحلي لإصلاح العطل مجاناً.

وشددت على أنها تعمل على التواصل المستمر مع شركات السيارات العالمية والوكلاء المحليين في المملكة، وتتابع بدقة التنسيق لحملات استدعاء السيارات التي تبين وجود عيوب مصنعية بها، امتداداً لدورها في حماية المستهلكين.

