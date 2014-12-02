رسالة أطلقها خبير جيولوجي إلى كل مرتادي المناطق البرية في هذه الأيام، وبالذات بعد الأمطار، تضمنت أسباب خطورة البر في الليل.

وقال الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، المهندس ياسر زبرماوي، إن الإذابة الحاصلة في الصخور القابلة للذوبان بفعل المياه كالأحجار الجيرية، وصخور المتبخرات كالجبس والملح والانهدرايت، تؤدي إلى تكوين ظواهر كارستية (تكهفات أرضية) المعروفة بالانخسافات الأرضية.

وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهبوط الأرضي يحدث أيضا نتيجة للسحب الجائر للمياه الجوفية من الطبقة الحصويّة المتواجدة تحت طبقة من التربة المفككة التي تعلوها، مبينا أن حدوث مثل هذه الظاهرة يقع في عدة مناطق من المملكة مثل: الرياض، والشرقية، القصيم، والجوف، ولوحظت حديثاً في المناطق الغربية على شاطئ البحر الأحمر.

وأضاف "إن عملية إذابة صخر المنشأ وتكوين تجاويف تحت سطحية على شكل كهوف، تتم من خلال إذابة الصخور القابلة للإذابة مثل: صخور الحجر الجيري والدلومايت والجبس والانهدرايت والملح الصخري، وذلك عند تعرضها لمياه الأمطار المحتوية على ثاني أوكسيد الكربون وبعض الأحماض، مما ينتج عنها تغلغل مياه الأمطار داخل حبيبات الصخر المنفصلة وإذابة الجزء القابل للإذابة.

وأفاد أنه على الرغم من أن الكهوف الناجمة عن التفاعلات الكيمياوية يجب أن يسبق تكونها وجود عوامل مساعدة في تضعيف الصخور وتكسرها مثل عوامل التعرية الميكانيكية، فإن وجود الماء يعد العامل الأساسي في تكون هذه الظاهرة وازدياد أحجامها، ومع مرور الوقت قد تنهار وتنخسف هذه الصخور عندما تزداد الأحمال الأرضية فوقها، إما طبيعياً أو بفعل الإنسان، لِتكوّن هبوط أرضي عميق، مسببة أخطارا حقيقية على المنشآت والبنى التحتية. داعياً مرتادي المناطق البرية إلى تجنّب المشي ليلاً في البر "قدر الإمكان"، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، واستخدام أجهزة تحديد المواقع والاتصالات المتاحة، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة هبوط أرضي.