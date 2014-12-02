العثور على جثث باضم

بعد أن جرفت السيول ثلاثة أشخاص، شابين ورجلا، في وادي حقل على بعد 20 كلم من محافظة اضم، أصدر الدفاع المدني بيانا على لسان العقيد سعيد سرحان، المتحدث باسم مدني منطقة مكة المكرمة، أكد فيه أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ونتيجة لتكرار الحوادث الناتجة عن هطول الأمطار وجرفان السيول لعدد من الأشخاص، سجلت وقائع يوم أمس الاثنين، جرف مركبة بوادي حقل على بعد 20 كلم تقريبا من اضم، راح ضحيته شابان تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 سنة، وقائدها في العقد الثالث من العمر، ونتيجة للحادث باشرت فرق الإنقاذ أعمالها من ساعة البلاغ في تمام الساعة 23:10 من مساء أمس، ونظرا لارتفاع نسبة المياه في الوادي وثبوت جرفان المركبة من نوع جيب بمن فيها، عملت فرق الإنقاذ من الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء في البحث عن المفقودين، وسجلت الساعة 8:45 العثور على قائد المركبة على بعد يصل إلى 7 كلم من نقطة الانجراف، وبعد عشر دقائق انتشلت فرق الإنقاذ أحد الأطفال على بعد 700 متر من قائد المركبة، واستمرت عمليات البحث عن الطفل الثاني على امتداد الوادي، وفي تمام الساعة 10:50 من صباح اليوم تم العثور على الطفل الثاني على بعد 6 كلم من موقع انجراف المركبة، وجميعهم متوفون، تم نقلهم إلى المستشفى لتسليمهم فيما بعد للجهات المعنية.

وجاء في البيان ونتيجة لهطول الأمطار على محافظة القنفذة والعرضية الشمالية والجنوبية، سالت على إثرها أودية يبه وقنونه وشيع، نتج عنها احتجاز ثلاث مركبات في وادي شجع، تم التعامل معها من قبل فرق الإنقاذ دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح، وفي وادي يبه ورد بلاغ من الدوريات الأمنية عن فقدان مسن تم العثور عليه عن طريق فرق الإنقاذ بصحة جيدة في إحدى المزارع المتاخمة للوادي. كما حظيت المحافظات الواقعة شرق المنطقة على هطول الأمطار، تخللها العديد من البلاغات تعاملت فرق الإنقاذ معها في حينه دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وأبان بيان الدفاع المدني في ظل تكرار الحوادث الناجمة عن الأمطار وما يصاحبها من جريان الأودية والبرك المائية، فإنه يكرر دعوته للإخوة المواطنين والمقيمين، توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها مهما كانت نسبة المياه فيها، والامتثال لطلب دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني بالبقاء بعيداً عن مناطق الخطورة.

وأردف الدفاع المدني بيانه بالابتعاد عن البرك المائية الناتجة عن هطول الأمطار، خاصة خلال الفترة التي تلي هطول الأمطار ومراقبة الأطفال، وعدم المغامرة بهدف السباحة، لما تشكله أرضيتها الطينية من مخاطر كبيرة سجلت في فترات سابقة العديد من الضحايا.

