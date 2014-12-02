"العربية.نت" تستعيد فهد عافت

غاب فهد عافت عن كتابة العمود الصحافي ثلاث سنوات ثم عاد من خلال "العربية.نت" بثلاث نوافذ أسبوعياً، استكمالاً لمسيرة صحافية مديدة انتهت برئاسته لتحرير عدة مطبوعات.

ينتمي الكاتب السعودي فهد عافت إلى العصامية في حياته الشخصية والمهنية والخارجين في ذات الوقت عن طوق التقليدية، وكانت إحدى كبرىات معاركه الصحافية تتمثل بتحويل الشعر النبطي المحكي إلى صناعة صحافية، ومدرسة إعلامية متكاملة في منطقة الخليج تسببت في فتح وظائف لصحافيين، وكانت سببا في أرشفة جزء مهم وعريض من الموروث الشعبي خليجياً وعربياً.

صنعت الموهبة من فهد عافت شاعراً، وصنع الشاعر من الشاعر صحافياً، وصنع الصحافي من الصحافي كاتباً متفرداً حرفاً وفكراً، وصنع الكاتب من الكاتب مفكراً، وانتهت المعادلة إلى نتيجة فحواها "فهد عافت" بصفته الحالية والقادمة مع العربية "كاتب عمود يتلمس هموم مجتمع يحتاج إلى من يحلله بحيادية"، ومعها وصايا "منظراً" قراء خلال عشرين سنة ماضية آلاف الكتب والرواية نتيجة إصابته منذ طفولته بشراهة قوية للقراءة.

كان ظهور عافت ككاتب عمود (خلال السنوات السابقة لتوقفه ثلاثي السنين) في عدة صحف سعودية على محاور الرياضة والفن والثقافة أكثر وضوحاً، واستن لنفسه أسلوبا لا يشبهه فيه أحد، متحكماً في الفكرة والمفردات حد استحداث اشتقاقات لغوية جديدة.

يأتي فهد عافت إلى "العربية.نت" ( صفحة السعودية تحديداً) كإشارة إلى رغبتها في منح القراء أقلاماً ذات نسق متفرد، بينما أقل ما يمكن وصف عافت فيه يمكن اختزاله بأن عافت مولود في محبرة.