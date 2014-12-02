خادم الحرمين يجتمع مع الرئيس القرغيزي

اجتمع خادم الحرمين الشريفين، الـملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قصره بالرياض، مساء اليوم، مع رئيس قرغيزستان المازبيك أتامبايف.

وجرى خلال الاجتماع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحث تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض، مساء اليوم، الأمير رشيد بن الحسن الثاني. وخلال الاستقبال نقل الأمير رشيد لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، فيما حمله الملك تحياته وتقديره لجلالته.