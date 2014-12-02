قسوة البرد في السعودية تبدأ غداً

يدخل يوم غد الأربعاء الحادي عشر من صفر الموافق الثالث من ديسمبر أول موسم المربعانية وتسمى المربعانية أو الأربعينية باللهجة الدارجة لأن مدتها أربعون يوماً أي أنها تبدأ في الحادي عشر من صفر وتنتهي في الثاني والعشرين من ربيع الأول.

وقال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق إن "المربعانية اثنتان مربعانية الصيف ومربعانية الشتاء فمربعانية الصيف تبدأ بطلوع نوء الثريا وتستمر لثلاثة أنواء، أما مربعانية الشتاء فتبدأ بنوء الإكليل في الثالث من ديسمبر ولها من الأنواء الإكليل والقلب والشولة كل نوء ثلاثة عشر يوماً ونجومها من النجوم الجنوبية حيث تشاهد نجومها في كل الأماكن ماعدا ما بين خط عرض 63 درجة شمالاً إلى 90 درجة شمالاً حيث لا تشاهد بتاتا هناك.

وأضاف الزعاق "وطقس المربعانية ينقسم إلى قسمين طقس امتزاجي وطقس انفصالي فالامتزاجي يتسم به النجم الأول من المربعانية فطقسه لا يختلف كثيراً عن طقس الوسمي أما الانفصالي فيبدأ بحلول النجم الثاني من المربعانية وفيه يبدأ البرد الفعلي والذي يدخل مع الإنسان في فراشه ويتغلغل داخل المنازل.

وأشار إلى أن "نصف المربعانية وسم بمعنى أنه إذا نزل مطر خلال العشرين يوماً من المربعانية فالسنة تبشر بخير وربيع مزدهر علاوة على إنبات الفقع وجميع الأعشاب البرية والسنة تكون ربيعية إذا أمطرت السماء بست أمطار سيلية (سيول) خلال موسم الوسم والمربعانية والشبط وأول العقارب.

وبين الزعاق أن هذه السنة تعتبر من السنوات الربيعية لنزول وتتابع المطر في موسمه وخلال موسم المربعانية ستكون الفرصة مواتية لهطول الأمطار على نطاق واسع لكنها على فترات متباعدة وهذا يرجع إلى ضعف المرتفعات الجوية الشمالية الطاردة للسحب مما هيأ الفرصة لسيطرة المنخفضات المستوردة على مجاري الطقس في المملكة خلال هذه الفترة المنصرمة وأمطرت السماء بأمطار غزيرة في كثير من أحيانها وفي مناطق مختلفة وأروت الأرض بالمياه، ولأننا نعيش في أواخر الوسم فالأجواء كانت قادرة على تشكيل السحب المحلية الناتجة من التبخر وهذا ما حدث بالفعل خلال ماضي الأيام إذ تخلق قوس من السحاب الممتد من المنطقة الغربية ومروراً بالوسطى وانتهاء بالشرقية أجهضت على إثرها السماء فأمطرت على مناح عدة.

وحول التوقعات في الأيام المقبلة أوضح أنه "من المتوقع أن يدخل علينا لسان من مرتفع جوي شمالي محول عبر رياح شمالية شرقية تطرح درجة الحرارة إلى معدلات باردة وتجبر الشباب على ارتداء ملابس الشتاء الثقيلة أما كبار وصغار السن فلم تعطهم البرودة الطارئة فرصة.

واستطرد الزعاق أنه "في منتصف المربعانية يبلغ الليل طوله والنهار قصره وهو موسم برد الانصراف الذي يقال فيه (لا برد إلا بعد الانصراف ولا حر إلا بعد الانصراف) حيث يشتد البرد وتهب فيه الرياح الباردة ويتكون الضباب في الصباح الباكر.

كما ستبدأ فحول النخيل بالطلع من منتصف المربعانية ويكثر طلع النخيل في نهاية موسم المربعانية.

وعن نهاية المربعانية قال "فهو موسم البرد الرطب غير الجاف أي البرد الذي يخرج البخار من الجوف ويدخل مع الإنسان في فراشه وتنتهي المربعانية بظهور النمل من باطن الأرض بعد خفائه أما بشأن الزراعة فما زالت الفترة مناسبة لزراعة القمح في المنطقة الوسطى، ومما ينبغي التنبيه إليه أن الذي يزرع في أواخر الوسم يكون زرعه له نظارة خلابة إلا أن زرعه غالباً لا يتحمل برد موسم العقارب خاصة العقرب الأولى لأن بردها قاتل ولذا يسميها العامة عقرب السم لأنها تقتل مثل السم.

والزراعة المعتادة هي في أوائل المربعانية وكلما تأخرت كان أفضل، إلا أن التأخير له مضار حيث إن موسم الحصاد يكون متزامناً مع أمطار الصيف المهلكة للحرث والنسل.

‬

