مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة يصلح ماتفسده السياسة الإقليمية والدولية

لايخفى على الجميع ماتمر به منطقتنا اليوم من اضطراب سياسي , ساهم في علو موجه البعد الإقليمي والعالمي.ونتيجة لتلك الاضطرابات السياسية , يتفاعل الشباب مع هذه الاضطرابات نسبة وتناسبا. وهنا مكمن الخطورة حيث أن الشباب يتأثرون بها أكثر من غيرهم وذلك لحيويتهم ولخبرتهم البسيطة.

رأينا المجتمع الدولي كيف تخلي عن مسؤولياته ولم يسعى في حل مشاكل دولية مستعصية مثل القضية الفلسطينية , والأزمة السورية التي مارسا كلا النظامين الإسرائيلي والسوري فيها , أصناف إرهاب الدولة ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لإيقاف ذلك. وساهم في زيادة ذلك الإرهاب دول إقليمية ومليشيات طائفية مقيتة.

كل تلك العوامل العالمية والإقليمية , فتحت الباب على مصراعيه لكل من أراد استخدام العنف والإرهاب وخلط الأوراق , حتى بدا للمراقب انه لايوجد حل إلا باستخدام العنف الدامي المفضي إلى استخدام الإرهاب.

وفي ظل هذه الأزمات التي لسنا عنها بعيدين إقليميا ولا سياسيا , يتورط بعض من شبابنا في هذه الأزمات ظنا من بعضهم أنهم قد يساهمون في الحل ولو بالعنف الذي كان مسببة الأول تلك الدول الإقليمية الطائفية , بالإضافة إلى المجتمع الدولي الذي يملك القوة ولا يقدم الحلول بل نراه اليوم يقوم بالحرب على العرض وليس على المرض الذي تسبب في ذلك. مما يعطي الذريعة للشباب قليل الخبرة السياسية وامنية وفكرية إلى التورط في ذلك الإرهاب.

وحتى لاتختلط الأمور أكثر تقوم المراكز الفكرية والسياسية في بلدنا , للتصدي للأمر فكريا وسياسيا وتقوم بإصلاح العطب الذي أصاب شبابنا وشارك في العنف سواء على أراضي بؤر الصراع أو يخطط للقيام بعمل إرهابي بشكل من الإشكال أو يدعم الإرهاب ماديا .

وعلى سبيل المثال يقوم مركز محمد بن نايف للمناصحة بجهود وأساليب لتعديل الأفكار الخاطئة حول بعض القضايا الشرعية والفكرية والسياسية , بهدف بناء مفاهيم شرعية وفكرية وسياسية صحيحة.

يقوم هذا المركز على أساس حوار هادئ ومناقشة بناءة وموعظة حسنة من قبل ذوي الكفاءات الشرعية والنفسية والاجتماعية لإزالة الشبهات وتصحيح الأفكار من خلال توفير المعارف الشرعية الصحيحة والمستمدة من الكتاب والسنة بهدف مساعدة المستفيدين من هذا البرنامج بالتخلي عن أفكار الإرهاب وتصحيح أفكار المستفيدين .

مادفعني لكتابة هذا المقال هو بعد حادثة الدالوة , سمعنا بعض الأصوات والتي نعتبرها نشاز تساءلت عن دور وكفاءة مثل هذه المراكز. وخصوصا أن بعض من شاركوا في ذلك الحادث الأثيم قد استفادوا أو تمت مناصحتهم في هذا المركز . لن ندخل مع هولاء في جدل عقيم فمركز محمد بن نايف للمناصحة قد حاز على الإطراء عالميا ومحليا . بل أن هناك من يريد الاستفادة وعمل مثل هذه المراكز في بلدانهم.

إلا انه وكما نعلم ليس هناك مركز عالمي إصلاحي قد تكون مخرجاته تحوز على العلامة الكاملة , لان التعامل مع البشر هو الأصعب فالنفس البشرية تتقلب في كل لحظة , ومع ذلك فالنسبة الأكبر من هذه المجموعة المستفيدة قد اندمجت في المجتمع وصححت أفكارها وابتعدت عن هذه الأفكار المتطرفة والأفعال المشينة.

كما أن هناك دافع أخر جعلني اكتب ذلك وهو أن السياسات التي تمارس من قبل الدول الإقليمية الطائفية ودعمها للمليشيات الإرهابية والصمت الدولي عن هذه الممارسات الإرهابية قد خلط الأوراق وجعل الحليم حيران . بل وأخرجت حتى المعتدلين عن طورهم . لكن تبقى الحكمة والمعرفة العميقة بالشرع وبالسياسة ومألاتها , ومعرفة الأبعاد الأمنية لكل عمل ومايترتب عليه. لتكون رادع لشبابنا من الانزلاق في هذه الدروب وتبقى هي مقاصد مراكزنا الفكرية والأمنية للنجاة بشبابنا بعد قدرة الله سبحانه وتعالي من تلك المهالك.فهذه مراكزنا وسياساتنا بحمد الله تصلح مايفسده الآخرون.