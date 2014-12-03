أمانة الرياض تصادر 4000 كرتون من الخضار والفواكه

احتجزت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية عصر أمس الثلاثاء، مركبة جائلة لوافد مخالف يمارس البيع العشوائي للخضار والفواكه في شوارع وطرقات العاصمة، حيث تم تسليمها للجهات الأمنية المختصة.

فيما صادرت 4000 كرتون من الخضروات والفواكه التي يتم بيعها بشكل عشوائي وذلك خلال الحملة الرقابية على مواقع الباعة الجائلين الأجانب.

كما أزالت الفرق الرقابية 28 موقعاً ومبسطاً عشوائياً مخالفاً للباعة الجائلين الأجانب في عدد من الأحياء لبيع الخضار والكماليات والمستلزمات الشتوية والمأكولات الجاهزة مجهولة المصدر.

واستقبلت الجمعيات الخيرية كافة المصادرات الخاصة من خضروات وفواكه وغيرها من البضائع التي تم ضبطها خلال الحملة الميدانية.

كما باشرت فرق الأمانة أكثر من 15 بلاغا ضد الجائلين الأجانب في عدة أحياء على هاتف مركز طوارئ الأمانة.

