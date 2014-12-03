الحكم بقتل شخص وسجن 9 تورطوا بتنفيذ عمليات إرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً بقتل شخص وسجن تسعة أشخاص آخرين لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و33 عاماً، بعد ثبوت ضلوعهم في تنفيذ عمليات إرهابية في مدينة الخبر.

ومن بين ما أدينوا به "اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر والقدح في علماء المملكة, وتشكيل خلية إرهابية في المنطقة الشرقية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، يكون عملها جمع المعلومات عن أماكن سكن بعض المعاهدين بالمنطقة الشرقية ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها لغرض استهدافها وشروع أعضاء الخلية برصد وتصوير بعض المجمعات التي يسكن بها رعايا أجانب بمدينة الخبر، والقيام بإيصال تلك المعلومات والصور إلى قائد تنظيم القاعدة بالمملكة لغرض استهداف تلك المواقع".

وأيضاً "الاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة والتي استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الخبر من خلال رصد وتصوير وجمع معلومات عن المواقع التي تم استهدافها، وإيصال تلك المعلومات إلى قائد التنظيم الإرهابي, وقيام المدان السادس باستقبال وإيواء منفذي تلك العلمية ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية اقتحام المواقع الثلاثة، ثم القيام بعد تنفيذ العملية الإرهابية بإيصال منفذي تلك العملية إلى منزله بالدمام وإيوائهم به ومساعدتهم في الهرب إلى مدينة الرياض رفقة أحد أعضاء التنظيم, وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم".