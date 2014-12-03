العاهل البحريني يبحث مع محمد بن نايف التطورات

بحث العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، التطورات الأمنية المشتركة والأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إن الملك حمد التقى الأمير محمد في قصر الصخير وتم خلال اللقاء بحث مجمل الأحداث والتطورات المستجدة الإقليمية والعربية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك حمد خلال اللقاء عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط المملكتين وما يشهده التعاون والتنسيق المشترك بينهما من تطور ونماء بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، مؤكدا أن ما يربط مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية علاقات راسخة ومتينة، ترتكز على ثوابت وأسس تاريخية، وهي تستند إلى دعائم قوية قوامها علاقات الأخوة والترابط والتآزر وحتمية المصير الواحد.

كما أشاد بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين والداعمة لمملكة البحرين، والتي تأتي تجسيداً للروابط والصلات المتينة والراسخة التي تجمع البلدين على مر التاريخ.

وثمن كذلك الدور الرائد للمملكة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي بما يعود بالخير والمنفعة على دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة كل التحديات.