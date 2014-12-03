حادث طائرة قادمة من مصر يصيب أميركيين في الرياض

تعرضت طائرة خاصة قادمة من مصر وبالتحديد من مطار الغردقة الدولي إلى حادثة خلال هبوطها في مطار الملك خالد الدولي مساء اليوم. ما نتج عنه إصابة الكابتن ومرافقه وهما من الجنسية الأميركية.

وقال خالد الخبيري المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني لـ"العربية.نت" إن الطائرة الخاصة الصغيرة كانت قادمة من مطار الغردقة الدولي بدولة مصر، وكان مقررا لها الهبوط في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومواصلة رحلتها إلى مسقط غالباً"

وأضاف "قائد الطائرة أبلغ المراقبة الجوية بمطار الملك خالد عن نفاد الوقود، ورغبته في الهبوط، ولكنه وقبل الوصول للمطار بنحو ميل ونص، هبطت الطائرة اضطرارياً، وأدى ارتطامها بالأرض في إصابة قائدها ومساعده اللذين يحملان الجنسية الأميركية، وباشرت الموقع على الفور خدمات الإنقاذ والإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى خاص"، موضحاً أن مكتب التحقيقات في حوادث الطيران بالهيئة باشر التحقيق في الحادثة.