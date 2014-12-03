سعوديون يرفضون 1974 وظيفة

كشف تقرير أعدته غرفة الرياض أن 44 شركة كبرى شاركت في حملة توظيف العاطلين التي نظمتها غرفة الرياض الأسبوع الماضي لم تتمكن من شغر كامل الوظائف التي طرحتها، بسبب عدم حضور أعداد كافية من العاطلين لمقر حملة التوظيف، رغم التزام تلك الشركات بطرح وظائفها حسب المعايير التي حددتها لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض، والتي تناسب رغبات طالبي العمل من الشباب.

وكانت غرفة الرياض اختتمت حملة التوظيف العاجلة التي نظمتها بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، واستمرت ثلاثة أيام عرضت خلالها 44 شركة أكثر 2758 وظيفة، برواتب تتراوح من 5000 إلى 15000 ريال، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، مثل إجازة اليومين والتأمين الطبي وتوفير بيئة عمل جاذبة للسعوديين.

وظلت (1947) وظيفة شاغرة نتيجة عدم حضور أعداد كافية من العاطلين لشغر تلك الوظائف المطروحة رغم الحملة الإعلانية القوية التي سبقت انطلاقة حملة التوظيف، وكذلك ما أكده صندوق الموارد البشرية من أنه تمت دعوة كافة العاطلين المسجلين لديه.

ويخشى العديد من الشركات المشاركة تعثر خطط توطين الوظائف لديها نتيجة عدم حضور العاطلين للتقديم على الوظائف التي طرحتها، مما سوف يحد من نموها وقدرتها على التوسع.