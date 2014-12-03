فيديو لمعرض توعوي عن المخدرات

افتتح مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد سعدي الزهراني معرض المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ويشتمل المعرض على صور للضبطيات المخدرة التي تمت من قبل رجال المكافحة إضافة إلى الوسائل المستخدمة في التهريب .

وقال الزهراني إن للمملكة جهوداً في مواجهة هذه القضية وجهاز المكافحة يعمل ليل نهار وفق توجيهات القيادة وقد حققنا ضربات استباقية قبل وصولها وترويجها بالتنسيق والتعاون بين الجهات الشريكة محليا وخارجيا". وذكر الزهراني أنه قتل "العديد من الزملاء في ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات، وهذا يزيدنا إصراراً وتحدياً".