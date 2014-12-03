من منكم يلعب تنس طاولة؟

بدون مبالغة عندما كنتُ في الابتدائية كنت أجيد كل الألعاب الجسدية (كرة الطائرة، كرة القدم، تنس الطولة. الخ) وعندما بلغت مرحلة المتوسط صرت أجيد كل الألعاب الذهنية( الشطرنج والبلوت والسكربل والماستر مايند)، ولو تقدمت إلى اختبار ثقافة عن أهم أدباء ذلك الزمان طه حسين المازني نجيب محفوظ الرافعي طاهر زمخشري).. الخ وأدباء التاريخ الإسلامي والجاهلي لنلت العلامة الكبرى. كنت احفظ كمية كبيرة من الشعر العربي القديم والحديث. ولو سألتني عن أهم المخترعين والمكتشفين في العالم لظننت أني موسوعة متحركة. كنت ملما بالتراث المحلي والتراث العربي الحديث والقديم والعالم الذي يحيط بنا.

من أين أتتني هذه العبقرية؟ في الابتدائي كان النشاط اللاصفي يعادل التعليم الإلزامي. كان التلاميذ يتوزعون على جمعيات. كل مجموعة من الطلبة يشكلون جمعية حسب اهتماماتهم. جمعية تحفيظ القرآن وجمعية الرسم وجمعية الصحافة وجمعية الكشافة وجمعية القسم المخصوص وجمعية الإذاعة.. الخ. كان للرياضة مكانة كبيرة. المدرسة على صغرها وبساطتها كانت تحتوي مساحات وتجهيزات تسمح لنا بممارسة كل الألعاب التي نهواها. طائرة وسلة وقدم وتنس طاولة والجري والوثب والحصان. لم تكن علاقتنا بالمدرسة تتوقف على فترة الصباح فقط. كانت المدرسة مفتوحة في الصباح وفي المساء.

كان حماسنا للدوري المدرسي يعادل ويفوق أحيانا حماسنا للدوري العام. أثناء احتدام الدوري المدرسي (بين مدارس الرياض) كانت الوزارة تؤمن لنا باصات تنقلنا إلى مواقع المنافسات في مدارس الرياض المختلفة.. لم تكن المنافسات المدرسية الرياضية تتوقف عند كرة القدم. كان لكل لعبة دوري خاص بها نتابعه بنفس الحماس. عندما انتقلنا إلى المتوسطة خف الحماس الرياضي وازداد النشاط الذهني. اندفعنا نقرأ في الشعر والأدب والفكر. انتشرت في المدارس في تلك الأيام ظواهر ثقافية مختلفة. أتذكر من أهمها ظاهرة اسمها المساجلة الشعرية. أن تقول بيتا من الشعر وأرد عليك ببيت شعر آخر يبدأ بآخر حرف في البيت الذي ذكرته. ثم ترد ببيت شعر يبدأ بآخر حرف من البيت الذي قلته وهكذا. كان في كل مدرسة مكتبة ومختبر وغرفة رسم ومقار للجمعيات. قادتنا هذه التربية المدرسية إلى توسيع قدراتنا. كل لعبة حديثة تصل الرياض نتعلمها ونتنافس فيها. كان عيب ذلك الزمان أن هذا الإعداد الرفيع للطالب لم يكن يقابله مؤسسات أهلية أو حكومية توظف هذه القدرات وتضعها في قالب احترافي. كانت الحياة الحديثة في بداية تأسيسها. يمكنني القول بلا تحفظ إن جيلي هو أول جيل (في الرياض على الأقل) عرف هذه الأشياء وتعلمها. الجيل الذي كانت الدولة تعده ليكون اللبنة الأولى التي تقوم عليها المملكة الحديثة.

عبقريتي إذاً من عبقرية النظام الذي تعلمت فيه. كل من درس معي في تلك الفترة كان يتمتع بنفس العبقرية.

عندما أقارن ما تعلمته في الابتدائية والمتوسطة في الرياض وما تتلقاه ابنتي الصغيرة في المدرسة الكندية اليوم لا أجد اختلافا كبيرا.. الفرق فقط في التعليم وأهدافه فقط.

أتمنى أن يقارن كل من تعلم في مدارس المملكة في الثلاثين سنة الماضية وبين ما تعلمته ليعرف الحقيقة التي نعيشها اليوم.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"