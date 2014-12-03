هدف يحاصر البطالة بـ"دروب"

يكشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الأسبوع المقبل، عن برنامج "دروب" والذي يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين عبر منصات تدريبية مختلفة، ويُعد "دروب" برنامجاً وطنياً متكاملاً يسعى إلى تأهيل وتطوير المهارات وتنمية القدرات المهنية المؤهلة إلى سوق العمل بطريقة فعّالة، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من محتويات الدعم والحوافز التي تتضمن المعرفة العلمية، والخبرة العملية، والشهادات المعتمدة والمعترف بها من كبرى الشركات السعودية.

وأكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أنَّ، برنامج (دروب) تم تصميمه ليلبي احتياجات سوق العمل ويخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى من خلال تدريب وتأهيل الموظفين الحالين لديهم أو توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق احتياجاتهم، ويعمل "دورب" على ثلاثة محاور أساسية؛ حيث يقدم "التدريب الإلكتروني" كمحور يشتمل على دورات تدريبية إلكترونية مُختارة بعناية لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل، يتم تقديمها بطريقة تفاعلية شيقة وممتعة بالتعاون مع جامعات عالمية متقدمة ونخبة من خبراء ومطوري البرامج التعليمية والتدريبية تتضمن المهارات الوظيفية الأساسية مثل اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وفنون التواصل الوظيفي، إضافة إلى دورات خاصة بوظائف محددة مثل مساعد المبيعات، والاستقبال، والدعم الفني.

كما بيَّن آل معيقل أنَّ "التدريب على رأس العمل" هو المحور الثاني للبرنامج حيث يُتاح للمستفيد فرصة التدريب العملي في إحدى الشركات الوطنية التي تم الاتفاق معها وفق برنامج شراكات متطور، لخوض المستفيد تجربة عملية على أرض الواقع في الوظيفة، فيما يتناول المحور الثالث منح "الشهادات المعتمدة والمعترف بها من كبرى الشركات في المملكة"، والتي تؤكد جاهزية المستفيد للعمل وتُثـبِت قدراته العملية، ويعتبر نظام الشهادات الذي يعتمده برنامج (دروب) حلاً مثالياً يُساعد الشركات في عملية تقييم مهارات وقدرات المتقدمين لشغل وظائف لديهم أو من هم على رأس العمل على حدٍ سواء، حيث يتيح البرنامج للمُتدرب بعد إكماله الدورة التدريبية التسجيل في إحدى مراكز الاختبارات المتواجدة في عشر مدن رئيسية في المملكة واجتياز الاختبار الذي يتم منح الشهادة المعتمدة على أساسه، ليكون له الأولية في التوظيف لدى مُنشآت القطاع الخاص.