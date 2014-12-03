طرق شرعية أمام الداخلية للتصرف بأموال الإرهاب

وضعت هيئة كبار العلماء ثلاثة طرق شرعية أمام الداخلية حول كيفية التصرف بأموال الإرهاب المضبوطة خلال العمليات الأمنية.

ويأتي ذلك بعد برقية من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف المتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود لهم فتسلم لهم، وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة.

وقالت الهيئة في بيان لها "وبعد دراسة الهيئة لهذا الموضوع فإنها تقرر ما يلي: ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية.

ما حدد له مصرف معين وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف. ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة".