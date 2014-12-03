وفاة معلمة وإصابة 5 أخريات في حادث مروري

توفيت معلمة وأصيبت خمس أخريات، بالإضافة إلى سائق السيارة، في حادث مروري وقع صباح اليوم، على طريق المدينة المنورة - تبوك قرب مركز اللحن.

المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد السهلي أوضح بأن مركز العمليات تلقى صباح اليوم الأربعاء بلاغاً من عمليات أمن الطرق يفيد بوقوع حادث لسيارة نقل معلمات بطريق تبوك المدينة أمام مرور، بالقرب من مركز اللحن، وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وفريق التدخل السريع والإسعاف الجوي بقيادة القائد الميداني، وعند الوصول للموقع اتضح وجود ست إصابات متنوعة الخطورة، وحالة وفاة واحدة وتم عمل اللازم للحالات الإسعافية للتعامل مع مثل تلك الحالات ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة.

كما أفاد بوجود حالتين خطيرتين إحداها لسائق المركبة وحالتين متوسطتين، وحالتين بسيطتين، وحالة وفاة بالموقع، وتم نقل جميع الحالات عن طريق الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي ما عدا الحالتين البسيطتين التي تم نقلهما عن طريق ذويهم.