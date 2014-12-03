حالتا وفاة وإصابة بـ"كورونا" في الرياض وبريدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" في الرياض ووفاة حالة بريدة فور إصابتها، إضافة إلى حالة وفاة بالفيروس في نفس المدينة.

وقالت الوزارة: "حالة الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 71 عاماً، وهو ليس من الممارسين الصحيين، كما أنه مصاب بأمراض أخرى وظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل إلى مستشفى حكومي في الرياض".

وأضافت: "حالة الإصابة الثانية لمواطن يبلغ من العمر 52 عاماً، وهو ليس من الممارسين الصحيين، كما أنه مصاب بأمراض أخرى وظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل إلى مستشفى حكومي في بريدة ثم توفي".

وأوضحت الوزارة أن المتوفى مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً، وقد أدخل مستشفى حكوميا في بريدة، كما أنه مصاب بأمراض أخرى وهو من الحالات المسجلة سابقاً.