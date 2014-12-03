يا عيد لا تستقل

تقف بطولة قارة آسيا على الأبواب ويقف معها إحباط الجماهير السعودية من أداء منتخبها مستذكرين السنوات العجاف التي تيبس فيها المنتخب ولم يعد يحمل من انتصارات حديثة سوى ذكرى لطالما منحتهم الفرحة وبقيت زادا لسنوات طويلة.

ولا تجد متابعا رياضيا إلا وتحسر على تلك الأيام الخوالي وظل يتابع سلسلة من الإخفاقات أدت إلى ابتعاد المنتخب عن منصات التتويج وهي سنين عجاف قادت جماهير (الأخضر) إلى العزوف عن متابعته، وكان هذا العزوف عنوانا لدورة الخليج الأخيرة حتى بلغ الأمر بمعلقي ومحللي القنوات المحلية استجداء الجمهور لحضور ومؤازرة المنتخب بعد الحضور الباهت لمباريات كأس الخليج، وبعد انتهاء هذه البطولة أيقنت الجماهير أن منتخبها يعاني من معضلة جوهرية لازمته منذ وقت مبكر وكان القادمون لإدارة المنتخب يقفزون عليها من غير فتح الملفات التي (كسرت ظهر) المنتخب وأبعدته عن البطولات إذ لم تحدث مراجعات جدية وكان أهم مفاصل المراجعات عندما خرج المنتخب من تصفيات كأس العالم... من هناك كان يبدأ اللوم.

ومع مقدم الأستاذ أحمد عيد لإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يجب علينا تحميله معضلة المنتخب المزمنة إذ لم يمض على وجوده وقت طويل لمعالجة كل المشاكل التي يعيشها اتحاد كرة القدم، فهي مشاكل بحاجة إلى فترة زمنية تتوازى (إن لم تتجاوزها) مع زمنية كل العراقيل السابقة التي تعترض عودة المنتخب إلى سابق عهده، ولهذا ليس من المستحسن قلب الطاولة دفعة واحدة.

فالأمس نقل الصديق عمر الكاملي خبرا عن توجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد الحربي إلى إعلان استقالته رسميا بعد 3 أيام، استجابة لنصائح شخصيات اعتبارية مقربة منه.

وأجدني أقف في الصف الآخر حاملا رغبة بقاء الكبتن أحمد عيد في منصبه أولا لأنه كفؤ للمهمة التي تم ترشيحه من أجلها كما أنه لا يتحمل مسؤولية انحدار مستوى المنتخب (إذ أن هذا الانحدار مضى عليه زمن طويل)، واستقالة الكبتن أحمد عيد في مثل هذا الوقت هو إحراج نفسي (كامل الدسم) لأفراد المنتخب الذي يستعد للدخول في منافسة قارية، وكنت أتمنى أيضا لو لم يتم الاستغناء عن المدرب إذ أن الفترة القصيرة لن تمكن أي مدرب من تحويل (الفسيخ إلى شربيت) أما وإن تحدث (دربكات) عنيفة في فترة زمنية قصيرة لا تفصل عن انطلاق البطولة الآسيوية سوى شهر واحد فهذا يقود إلى انتكاسة أعظم.

أعود وأقول للكبتن أحمد عيد مهما طالك من انتقادات فإن استقالتك الآن ليس لها معنى سوى زيادة ارتجاج المركب في جو عاصف، لذلك تحمل كل ما يقال إذ أن مواصلة الإبحار هي جوهر قوة الإداري الناجح وهي بطولة تحسب لمن يخوضها وليس التخلي عن قيادة المركب في هذا الظرف... ولا تظن أن المتابعين العارفين ببواطن المنتخب ومسيرته المتعثرة غير مدركين لمواقع الخلل وهم لن يحملوك مسؤولية هذا التردي الكروي.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"